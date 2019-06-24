В Індонезії стався потужний землетрус

«Сильний землетрус силою 7,3 бала стався в понеділок поблизу індонезійських островів Танімбар в море Банда», - йдеться в повідомленні.

За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус стався на глибині близько 208 км.

Відзначається, що поштовхи відчули жителі австралійського міста Дарвін, розташованого в 720 км від епіцентру сейсмічної активності. По всьому місту з будівель були евакуйовані люди. Загроза цунамі в Австралії відсутня. Повідомлень про жертви й руйнування не надходило.

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Згідно USGS, це землетрус був одним із декількох в індонезійському архіпелазі в понеділок: щонайменше дев'ять треморів струсонули індонезійський бік острова Папуа.