Боротьба з корупцією: у Раді Європи розкритикували Німеччину

Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) застосувала до Німеччини спеціальну процедуру у зв'язку із вкрай низьким і неприйнятним прогресом у виконанні рекомендацій в антикорупційній сфері.

Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок доповіді щодо запобігання корупції серед німецьких парламентаріїв, суддів та прокурорів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«GRECO дійшло висновку про «загальний вкрай низький рівень дотримання» рекомендацій від 2015 року», - заявили у Раді Європі.

Як наголошується, це є «глобально незадовільно». Відтак, GRECO застосувало до Німеччини «процедуру щодо недотримання». Вона передбачає подання німецькою делегацією доповіді про прогрес з імплементації чинних рекомендацій відносно, зокрема, депутатів федерального парламенту Бундестагу не пізніше 30 червня 2020 року.

В оприлюдненій сьогодні доповіді відзначається, що жодна з чотирьох рекомендацій із запобігання корупції серед німецьких парламентаріїв не була повністю виконана.

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Головні занепокоєння GRECO відносно Бундестагу пов'язані з недостатньою прозорістю законодавчого процесу, реєстрацією лобістів та інших третіх осіб, які можуть мати вплив на діяльність депутатів, пізня публікація законопроектів та інші.

За правилами GRECO, якщо рівень імплементації рекомендацій є дуже низьким, то відносно країни застосовується так звана процедура щодо недотримання. Вона включає декілька етапів, серед яких останнім є публічна заява про недотримання країною рекомендацій. Цей фінальний етап в історії GRECO вперше було застосовано лише відносно Білорусі.

Окрім Німеччини, ця процедура застосовувалася GRECO відносно Білорусі, Угорщини, Люксембургу, Ірландії, Туреччини, Румунії, Португалії, Чехії, Данії, Франції, Північної Македонії та Австрії.