Жорсткий Brexit іде: британці скупили напоїв, харчів та ліків на €4,3 мільярда

Близько 800 тис. британців витратили 4,3 млрд євро на заощадження продуктів харчування, напоїв та ліків на випадок проблем з постачанням у разі хаотичного виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу.

Про це інформує Euobserver з посиланням на дослідження компанії Premium Credit.

"Близько 800 000 британців витратили 4,3 млрд євро, запасаючи їжу, напої та ліки на випадок, якщо 31 жовтня відбудеться Brexit без угоди, що спричинить проблеми з постачанням", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Британській економіці загрожує рецесія через ймовірність Brexit без угоди

Водночас голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що британці постраждають найбільше від жорсткого Brexit.

“Ми (ЄС — ред.) добре підготовлені до такого розвитку подій", - додав він.

Як повідомлялося, Британія має вийти зі складу ЄС 31 жовтня 2019 року.

Фото: Steve Smith‎ via Facebook