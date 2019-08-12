За два дні в Сирії загинули 23 військових армії Асада - міноборони РФ
Про це повідомляється на сайті Центру примирення ворожих сторін в Сирії.
Зазначається, що 10-го й 11 серпня загалом близько 700 бойовиків атакували позиції урядових військ Сирії в районі населеного пункту Ікко, в напрямку Сукайк-Ачан, а також у напрямку Мурек-Ачан і Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.
“Усі атаки бойовиків були відбиті сирійськими урядовими силами. Бойовики зазнали тяжких утрат. При відбитті атак загинуло 23 і поранено семеро військовослужбовців Сирійської Арабської армії”, - ідеться в повідомленні.
Про втрати серед російських військових, які беруть участь у бойових діях у Сирії, нічого не повідомляється.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив про відповідальність президента Сирії Башара Асада та Росії, що підтримує його, у відновленні військових дій в Ідлібі.