За два дні в Сирії загинули 23 військових армії Асада - міноборони РФ

У боях із опозиційними режиму Асада силами за два дні загинули 23 військовослужбовці сирійської армії, ще сім отримали поранення.

Про це повідомляється на сайті Центру примирення ворожих сторін в Сирії.

Зазначається, що 10-го й 11 серпня загалом близько 700 бойовиків атакували позиції урядових військ Сирії в районі населеного пункту Ікко, в напрямку Сукайк-Ачан, а також у напрямку Мурек-Ачан і Кафер-Айн - Кафер-Нбуда.

“Усі атаки бойовиків були відбиті сирійськими урядовими силами. Бойовики зазнали тяжких утрат. При відбитті атак загинуло 23 і поранено семеро військовослужбовців Сирійської Арабської армії”, - ідеться в повідомленні.

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Про втрати серед російських військових, які беруть участь у бойових діях у Сирії, нічого не повідомляється.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив про відповідальність президента Сирії Башара Асада та Росії, що підтримує його, у відновленні військових дій в Ідлібі.