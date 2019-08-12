У Москві звільнили із СІЗО режисера, підозрюваного у "масових заворушеннях"
Про це інформує BBC.
"Затриманий у кримінальній справі про масові заворушення в Москві режисер Дмитро Васильєв у неділю був виписаний з лікарні, а потім звільнений з ізолятора у зв'язку із закінченням строку його затримання", - йдеться в повідомленні.
"Зараз Васильєв звільнений з ізолятора, він вирішив не залишатися в лікарні, а поїхати лікуватися додому, де у нього є всі необхідні ліки", - сказав журналістам секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников.
Як повідомляв Укрінформ, режисера російського телеканалу "Доктор" Дмитра Васильєва, який проходить підозрюваним у справі про масові заворушення в Москві 27 липня, доставили до реанімації у зв'язку з підвищеним рівнем цукру в крові.
Про затримання Васильєва стало відомо 9 серпня. Вночі його допитували в Слідчому комітеті РФ, після чого залишили в ізоляторі тимчасового утримання. У режисера діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр.