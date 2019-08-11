Одного з підозрюваних у "масових заворушеннях" у Москві доставили в реанімацію

Режисера російського телеканалу «Доктор» Дмитра Васильєва, який проходить як підозрюваний у справі про «масові заворушення» в Москві 27 липня, доставлено в реанімацію у зв'язку з підвищеним рівнем цукру в крові.

Про це повідомляє ОВД-Инфо.

"Слідчий зателефонував адвокату Тетяні Прилипко і повідомив, що Васильєва терміново госпіталізують у зв'язку з підвищеним рівнем цукру в крові. Васильєва повезли у 20 міську лікарню", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що режисера поклали в реанімацію.

Водночас, слідчий оголосив, що засідання з питання про обрання Васильєву запобіжного заходу відбудеться завтра, 11 серпня, об 11 годині в Басманному суді Москви.

Дмитро Васильєв - вже тринадцятий фігурант кримінальної справи про "масові заворушення", імена яких відомі громадськості. Решті дванадцяти вже пред'явлені обвинувачення в участі у "масових заворушеннях", які нібито мали місце під час розгону несанкціонованої акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві. Всіх їх за рішенням суду взято під варту.

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Про затримання Васильєва стало відомо 9 серпня. Вночі його допитували в Слідчому комітеті РФ, після чого залишили в ізоляторі тимчасового тримання. У режисера діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр.