Столичний аеропорт Лівії призупинив роботу після ракетного обстрілу
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Уряд національної згоди Лівії.
“Армія Хафтара завдала ракетного удару по аеропорту "Мітіга" на півночі Тріполі, і в зв'язку з цим було вирішено призупинити роботу повітряної гавані на невизначений термін", - ідеться в повідомленні.
Заззначається, що це вже друге порушення перемир'я Лівійською національною армією.
Уранці 11 серпня уряд повідомив, що армія Хафтара завдала ракетних і артилерійських ударів по району Сук аль-Джума неподілк міжнародного аеропорту "Мітіга". В результаті троє мирних жителів отримали поранення.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні лідер військових формувань, які базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі.
Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної ЛНА припинити наступ. Силам Хафтара вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії визволили його.
Фото: middle-east-online.com