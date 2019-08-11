Столичний аеропорт Лівії призупинив роботу після ракетного обстрілу

Міжнародний аеропорт "Мітіга", що обслуговує столицю Лівії Тріполі, призупинив роботу після ракетного удару з боку сил генерала Халіфи Хафтара.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на Уряд національної згоди Лівії.

“Армія Хафтара завдала ракетного удару по аеропорту "Мітіга" на півночі Тріполі, і в зв'язку з цим було вирішено призупинити роботу повітряної гавані на невизначений термін", - ідеться в повідомленні.

Заззначається, що це вже друге порушення перемир'я Лівійською національною армією.

Уранці 11 серпня уряд повідомив, що армія Хафтара завдала ракетних і артилерійських ударів по району Сук аль-Джума неподілк міжнародного аеропорту "Мітіга". В результаті троє мирних жителів отримали поранення.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні лідер військових формувань, які базуються на сході Лівії, генерал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступальної операції з метою встановлення контролю над столицею країни Тріполі.

Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної ЛНА припинити наступ. Силам Хафтара вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії визволили його.

Фото: middle-east-online.com