В Іспанії авто врізалося у бар, є постраждалі

В іспанській Каталонії, у місті Жирона, водій втратив контроль над автівкою та врізався у терасу бару, 10 осіб отримали ушкодження.

Про це повідомляє у неділю El Mundo.

"У суботу ввечері транспортний засіб, водій якого втратив контроль над його керуванням, протаранив терасу бару, травмувавши відвідувачів, які сиділи на терасі", - йдеться у повідомленні. Інцидент стався близько 23.30 у суботу.

За словами очевидців, один з автомобілів намагався обігнати інший, однак 18-річний водій, який отримав посвідчення два місяці тому, не впорався з кермуванням та врізався у терасу бару. В результаті аварії постраждали десять людей.

У дев’ятьох з них ушкодження виявились незначними, вже зранку у неділю їх відпустили додому. Водночас стан 4-річної травмованої дівчинки досі важкий. Водія, в крові якого не виявили заборонених речовин, після надання медичної допомоги відпустили.

Фото: republica.com