КНДР випробувала новий вид зброї — Кім Чен Ин задоволений

КНДР випробувала новий вид зброї — Кім Чен Ин задоволений

Укрінформ
Північна Корея 10 серпня здійснила випробування нового виду озброєнь.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Під керівництвом Кім Чен Ина, голови Комісії робітничих партій Кореї, голови Комісії з питань державних справ Демократичної Народної Республіки Корея та верховного головнокомандувача збройними силами КНДР 10 серпня відбулися випробовування нової зброї", - йдеться у повідомленні.

Характеристики нової зброї агентство не називає, але вказує, що вона була розроблена відповідно до умов місцевості у КНДР та має вигідні тактичні характеристики, що відрізняють її від старих типів озброєнь.

Читайте також: Північна Корея знову запустила ракети − ЗМІ

Зазначається, що Кім Чен Ин лишився задоволений результатами випробувань.

Як повідомлялося, 6 серпня КНДР здійснила запуск нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-