КНДР випробувала новий вид зброї — Кім Чен Ин задоволений
Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
"Під керівництвом Кім Чен Ина, голови Комісії робітничих партій Кореї, голови Комісії з питань державних справ Демократичної Народної Республіки Корея та верховного головнокомандувача збройними силами КНДР 10 серпня відбулися випробовування нової зброї", - йдеться у повідомленні.
Характеристики нової зброї агентство не називає, але вказує, що вона була розроблена відповідно до умов місцевості у КНДР та має вигідні тактичні характеристики, що відрізняють її від старих типів озброєнь.
Зазначається, що Кім Чен Ин лишився задоволений результатами випробувань.
Як повідомлялося, 6 серпня КНДР здійснила запуск нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.