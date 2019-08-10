Північна Корея знову запустила ракети − ЗМІ

Північна Корея запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

Про це в суботу, 10 серпня, повідомило агентство Yonhap.

За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з міста Хамхін, розташованого на північному сході КНДР. Інших подробиць поки не наводиться.

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У США впевнені, що КНДР провела запуски балістичних ракет малої дальності, однак "не знають точно, скільки саме ракет було запущено".

Вашингтон продовжує стежити за розвитком ситуації та проводить консультації зі своїми японськими та південнокорейськими партнерами.

Нагадаємо, що 6 серпня КНДР здійснила запуск нових керованих ракет під особистим керівництвом лідера країни Кім Чен Ина.