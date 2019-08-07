Кім Чен Ин назвав запуски ракет попередженням Вашингтону й Сеулу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав останній запуск нових ракет попередженням владі США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Про це повідомляє AFP з посиланням на північнокорейські ЗМІ.

«Після того, як запуски були успішно виконані, Кім Чен Ин зазначив, що згадані воєнні дії стануть приводом для того, щоб направити адекватне попередження спільному військовому вченню, яке зараз проводить влада США і Південної Кореї», - йдеться в повідомленні.

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Останній, четвертий за два тижні, запуск ядерного збройного КНДР стався у вівторок, після того, як збройні сили Південної Кореї та США 5 серпня почали спільні навчання, націлені на перевірку здатності Сеула взяти оперативний контроль у воєнний час.

Ці навчання проводяться незважаючи на попередження Пхеньяна про те, що вони можуть поставити під загрозу ядерні переговори між Сполученими Штатами і Північною Кореєю.