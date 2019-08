У Торонто вилучили наркотиків на $45 мільйонів

Про це під час прес-конференції розповів глава регіональної поліції Йорка Майкл Слек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, під час обшуку одного з будинків на півночі Торонто правоохоронці виявили вогнепальну зброю, коноплю, кокаїн, таблетки метамфетаміну та п’ять кілограмів фентанілу. Під час операції вдалося затримати восьмеро підозрюваних.

We are at @YRP HQ as police show off a wall of drugs and guns as part of two organized crime investigations that pulled in a Tec-9 machine gun with a silencer, cannabis, fentanyl, cocaine, hash, meth, GHB, magic mushrooms and more pic.twitter.com/LLdXSxZVak