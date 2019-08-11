У Торонто вилучили наркотиків на $45 мільйонів

Під час двох спецоперацій в околицях Торонто поліції вдалося вилучити наркотиків на $45 млн.

Про це під час прес-конференції розповів глава регіональної поліції Йорка Майкл Слек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, під час обшуку одного з будинків на півночі Торонто правоохоронці виявили вогнепальну зброю, коноплю, кокаїн, таблетки метамфетаміну та п’ять кілограмів фентанілу. Під час операції вдалося затримати восьмеро підозрюваних.

We are at @YRP HQ as police show off a wall of drugs and guns as part of two organized crime investigations that pulled in a Tec-9 machine gun with a silencer, cannabis, fentanyl, cocaine, hash, meth, GHB, magic mushrooms and more pic.twitter.com/LLdXSxZVak — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) August 8, 2019

Паралельно ряд обшуків пройшов у інших районах міста, де поліція вилучила ще 560 кг сухої коноплі, 23 кг метамфітаміну, 4 кг галюциногенних грибів, 15300 таблеток екстазі, а також зброю. Загалом обвинувачення були висунуті проти 42 осіб.

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Попередні дані розслідування свідчать, що підозрювані мали зв’язок із кримінальними мережами в Азії.

Wow, that is a whole lot of drugs, plus guns and cash. We’ll learn more soon about the latest bust by @YRP @CBCToronto pic.twitter.com/AzpRoe1Ger — Lorenda Reddekopp (@CBCLorenda) August 8, 2019

У поліції додали, що зловмисники зловживали своїми ліцензіями на виробництво медичної коноплі, збуваючи її на чорному ринку.