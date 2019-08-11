У Торонто вилучили наркотиків на $45 мільйонів

У Торонто вилучили наркотиків на $45 мільйонів

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Укрінформ
Під час двох спецоперацій в околицях Торонто поліції вдалося вилучити наркотиків на $45 млн.

Про це під час прес-конференції розповів глава регіональної поліції Йорка Майкл Слек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, під час обшуку одного з будинків на півночі Торонто правоохоронці виявили вогнепальну зброю, коноплю, кокаїн, таблетки метамфетаміну та п’ять кілограмів фентанілу. Під час операції вдалося затримати восьмеро підозрюваних.

Паралельно ряд обшуків пройшов у інших районах міста, де поліція вилучила ще 560 кг сухої коноплі, 23 кг метамфітаміну, 4 кг галюциногенних грибів, 15300 таблеток екстазі, а також зброю. Загалом обвинувачення були висунуті проти 42 осіб. 

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Попередні дані розслідування свідчать, що підозрювані мали зв’язок із кримінальними мережами в Азії.

У поліції додали, що зловмисники зловживали своїми ліцензіями на виробництво медичної коноплі, збуваючи її на чорному ринку. 

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