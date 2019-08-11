Трамп висловив сумніви щодо його розумових здібностей Байдена

Трамп висловив сумніви щодо його розумових здібностей Байдена

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп розкритикував колишнього віцепрезидента Джо Байдена та висловив сумніви щодо його розумових здібностей.

Про це він написав у Twitter.

"Джо Байден щойно сказав: Ми віримо в факти, а не в правду. Хтось дійсно вважає, що в плані інтелекту він підходить для роботи президентом? Ми граємо в дуже великому та складному світі. А Джо не тямить!", - заявив Трамп.

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Нагадаємо: у квітні Трамп прокоментував рішення колишнього віцепрезидента балотуватися в президенти, назвавши його "сонним Джо".

А 8 серпня, коли Байден заявив, що "незаможні діти настільки ж розумні та талановиті, як білі діти", Трамп констатував, що у політика "не всі вдома".

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