В РФ змінили рух поїздів через вибухи на полігоні у Красноярському краї

Компанія «РЖД» оголосила про зміну маршрутів поїздів через вибухи боєприпасів на полігоні під Ачинськом у Красноярському краї.

Про це повідомляється на сайті РЖД.

"З метою забезпечення безпеки перевезень пасажирів в Ачинському районі призупинено рух поїздів по ділянці Ачинськ-2 - Назарово. 10 і 11 серпня 2019 року поїзди № 067 Абакан - Москва, № 068 Москва - Абакан, № 113 Абакан - Новосибірськ, № 114 Новосибірськ - Абакан будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Красноярськ і Саянська", - інформує перевізник.

Пізніше агентству "Інтерфакс" у прес-службі Красноярської залізниці повідомили, що пошкоджений шлях у районі Ачинська відновлено, проте поїзди пустять тільки після скасування режиму НС.

Як повідомлялося, вибухи на російському полігоні під Ачинськом поновилися увечері 9 серпня. Від них постраждали 11 осіб.

В результаті першої серії вибухів 5 серпня загинула одна людина, 16 тисяч було евакуйовано.