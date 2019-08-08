В РФ є загроза повторних вибухів на складі боєприпасів, йде евакуація

Оголошено повторну евакуацію в селищі Кам'янка в Ачинському районі Красноярського краю РФ. Військові заявили про загрозу повторних вибухів. Місцеві склади з боєприпасами вибухали 5-6 серпня.

Про це повідомляє місцевий новинний портал Тайга.інфо.

«У селищі Кам'янка, біля складу з боєприпасами, де відбувалися вибухи 5 серпня, оголосили термінову евакуацію. Є загроза повторних вибухів», - йдеться у повідомленні. Кореспонденти видання передають слова російських військових: «Снаряд може прилетіти куди завгодно».

Місцеві жителі розповіли, що знову загорівся один з військових складів.

Займання сховища порохових зарядів до артилерійських боєприпасів і спричинені ним вибухи сталися увечері 5 серпня у Красноярському краї на складі військової частини під Ачинськом. Одна людина загинула, вісім отримали поранення. Знищені щонайменше шість приватних будинків. У 15-кілометровій зоні від епіцентру була організована евакуація населення. Загалом район покинули понад 16 тис. людей. 7-8 серпня люди повернулися в населені пункти.

Раніше видання повідомляло, що в 2017 році керівництво постраждалої військової частини заявляло про зникнення понад 1 тис. снарядів. Крім того, «1062 Центр матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу (ЦВО) в/ч 58661», до якого входить ця частина, визнавали винним у порушенні пожежної безпеки в одній з інших підзвітних частин.

Склад Центру МТЗ Центрального військового округу в Ачинському районі є одним з найстаріших у системі матеріально-технічного забезпечення збройних сил, повідомили в Міноборони. Його планували розформувати до 2022 року.