Вибухи на військових складах в РФ: постраждалих побільшало до 12
Про це повідомляє ТАСС.
"До нас доправили дванадцятого потерпілого, він притомний, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде прийнято рішення - чи потрібна йому госпіталізація, чи він буде проходити лікування амбулаторно", - розповіли агентству в медустанові.
У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше сюди привезли, госпіталізовано шістьох. Двоє з них евакуйовані санавіацією в Красноярськ, іще четверо перебувають в Ачинської ЦРЛ. Решта пацієнтів проходить лікування амбулаторно.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок на території одного зі складів Центру матеріально-технічного забезпечення військової частини в Красноярському краї РФ загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, за пожежею пішли вибухи.
МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. Вже евакуйовано більше 3 тисяч людей.