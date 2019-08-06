Вибухи на військових складах в РФ: постраждалих побільшало до 12

До центральної районної лікарні Ачинська Красноярського краю доправили дванадцятого постраждалого від вибухів на місцевому складі боєприпасів.

Про це повідомляє ТАСС.

"До нас доправили дванадцятого потерпілого, він притомний, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде прийнято рішення - чи потрібна йому госпіталізація, чи він буде проходити лікування амбулаторно", - розповіли агентству в медустанові.

У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше сюди привезли, госпіталізовано шістьох. Двоє з них евакуйовані санавіацією в Красноярськ, іще четверо перебувають в Ачинської ЦРЛ. Решта пацієнтів проходить лікування амбулаторно.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок на території одного зі складів Центру матеріально-технічного забезпечення військової частини в Красноярському краї РФ загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, за пожежею пішли вибухи.

МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. Вже евакуйовано більше 3 тисяч людей.