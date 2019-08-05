Вибухи у військовій частині в РФ: до евакуації готують 100-тисячне місто

Як повідомляється, з довколишніх населених пунктів евакуюють 650 осіб, а також 257 дітей і 66 співробітників вивозять з місцевого літнього табору.

Крім того, влада міста Ачинська, який є розташованим неподалік від палаючого складу боєприпасів в Красноярському краї, також просить жителів підготуватися до евакуації.

Пожежі присвоєно підвищений третій ранг складності. Лікарі повідомили, що до районної лікарні поступили двоє людей з осколковими пораненнями. Ще двом постраждалим медичну допомогу надано на місці, серед постраждалих є одна дитина.

Видання з розслідувань Baza пише, що на палаючому складі зберігалися міни та зенітні патрони.

Як повідомляв Укрінформ, на артилерійському складі у військовій частині, розташованій в Ачинському районі Красноярського краю, сталися вибух і пожежа.