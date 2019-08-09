До Сенату Італії внесли постанову про недовіру прем'єру

До Сенату Італії внесли постанову про недовіру прем'єру

Укрінформ
Італійська партія “Ліга” міністра МВС Маттео Сальвіні внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте.

Про це повідомляє ANSA.

“У п'ятницю “Ліга” внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте після того, як лідер партії, віцепрем'єр та міністр МВС Маттео Сальвіні у четвер заявив про відсутність більшості (у коаліції — ред.) та закликав провести дострокові вибори”, - йдеться у повідомленні.

У партії зазначили, що останнім часом її партнер по коаліції партія “Рух 5 Зірок” голосує проти законопроєктів, які пропонуються “Лігою”.

Як повідомлялося, протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між “Лігою” та її партнером у коаліції - партією “Рух 5 зірок”. Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном (TAV). “Ліга” його підтримує, тоді як “Рух 5 зірок” - проти.

Читайте також: Сальвіні закликає провести дострокові вибори в Італії

Згодом віцепрем'єр-міністр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та необхідність проведення дострокових виборів у країні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-