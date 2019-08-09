До Сенату Італії внесли постанову про недовіру прем'єру

Італійська партія “Ліга” міністра МВС Маттео Сальвіні внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте.

Про це повідомляє ANSA.

“У п'ятницю “Ліга” внесла до Сенату постанову про оголошення недовіри прем'єр-міністру країни Джузеппе Конте після того, як лідер партії, віцепрем'єр та міністр МВС Маттео Сальвіні у четвер заявив про відсутність більшості (у коаліції — ред.) та закликав провести дострокові вибори”, - йдеться у повідомленні.

У партії зазначили, що останнім часом її партнер по коаліції партія “Рух 5 Зірок” голосує проти законопроєктів, які пропонуються “Лігою”.

Як повідомлялося, протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між “Лігою” та її партнером у коаліції - партією “Рух 5 зірок”. Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном (TAV). “Ліга” його підтримує, тоді як “Рух 5 зірок” - проти.

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Згодом віцепрем'єр-міністр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та необхідність проведення дострокових виборів у країні.