Сальвіні закликає провести дострокові вибори в Італії

Віцепрем'єр-міністр Італії та лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядової коаліції та необхідність проведення дострокових виборів у країні.

Про це повідомляє ANSA.

"Я сьогодні повторив прем'єрові Конте, що ми повинні негайно піти до парламенту, щоб визнати, що правлячої більшості більше не існує, про що свідчить голосування за TAV (будівництво високошвидкісного залізничного сполучення Ліон-Турін - ред.)… Давайте швидше дамо слово виборцям", - заявив Сальвіні, який також є міністром внутрішніх справ.

Ще один заступник прем'єр-міністра Луїджі Ді Майо заявив у четвер, що його рух "5 зірок" готовий до дострокових виборів. Ді Майо, який також є міністром праці та промисловості, заявив, що "Ліга" "пожартувала з країною". Він зазначив, що дострокові вибори не повинні проводитися, поки не буде затверджена реформа щодо скорочення кількості законодавців до 345.

Лідер Демократичної партії Нікола Зінгаретті заявив, що його опозиційна лівоцентристська група також готова до дострокових виборів.

Як повідомлялося, протягом четверга у Римі відбувалися зустрічі між лідерами країни, зокрема між Сальвіні та Конте, а також Конте та президентом Італії Серджо Маттареллою. Вони намагалися владнати конфлікт між “Лігою” та її партнером у коаліції - партією “Рух п’яти зірок”. Останнім приводом для суперечки між ними став проєкт швидкісної залізничної гілки між італійським містом Турін і французьким Ліоном (TAV). “Ліга” його підтримує, тоді як “Рух п’яти зірок” - проти.

Фото: ilmessaggero.it