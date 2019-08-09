Помічник Сальвіні їздив до Москви не менше як 14 разів - ЗМІ

Колишній спікер віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні - Джанлука Савоїні, якого підозрюють у спробі домовитися про нелегальне фінансування з Росії для партії влади "Ліга", 2018 року літав до Москви не менше 14 разів.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, BuzzFeed і Bellingcat.

«У новому спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BuzzFeed News вдалося встановити серію підозрілих поїздок Савоїні та іншого радника Сальвіні Клаудіо Д'Аміко, які протягом останніх двох років поперемінно літають до Москви з такою частотою, нібито ведуть якийсь човниковий бізнес. В одному лише 2018 році Савоїні літав до Москви як мінімум 14 разів. Але ніякого видимого бізнесу, що вимагає стількох поїздок, ні у Савоїні, ні у Д'Аміко немає», - йдеться в публікації.

Savoini, presidente Lombardia-Russia - nel giorno della visita di #Salvini a #Mosca - con Aleksandr #Dugin, studioso vicino movimenti sovranisti europei. Non si parlava di politica, dicono, ma di organizzare una "mostra di artisti eurasiatici" in Italia. pic.twitter.com/wX8Z9rHjnD — Marta Allevato (@MartaAllevato) October 17, 2018

18 жовтня 2018 року в «Метрополі» у Москві пройшла зустріч, в якій брали участь двоє італійців і троє росіянин. Переговори, частина яких потрапила на аудіо, стосувалися угод щодо постачання нафти, організованих таким способом, щоб частина коштів - десятки мільйонів євро - дісталася партійній скарбниці, з тим, щоб допомогти «Лізі Півночі» на виборах до Європарламенту. За результатами тих публікацій італійська прокуратура розпочала розслідування, Савоїні та інші двоє італійських учасників переговорів - юрист Джанлука Меранда та фінансовий консультант Франческо Вануччі - підозрюються в участі у корупційній угоді. Вони вже підтвердили факт зустрічі, але заявили, що угода так і не відбулася.

Як зазначається, дані про польоти Савоїні й Д'Аміко Bellingcat отримав із бази бронювання авіаквитків. 2015 року Савоїні літав до Росії 5 разів, 2016-го - 9, 2017-го - 7 разів, а 2018-го число його перельотів різко збільшилося.

Італійська газета La Repubblica повідомляла в липні, що 25 вересня минулого року Савоїні також зустрічався в Римі з Олександром Дугіним, крайнє правим російським політиком, і що зустріч ця відбулася відразу після повернення Савоїні з Москви. Перельоти підтверджують - 24 вересня він прилетів із Москви до Рима рейсом SU2404.

Савоїні також сфотографували з Дугіним за день до зустрічі в Метрополі, 17 жовтня, а в аудіозапису зустрічі він каже іншим італійським учасникам, що «Александр» вважає його - Савоїні - головною сполучною ланкою між Італією і Росією.

Як повідомляється, Савоїні супроводжував Сальвіні під час кількох поїздок до Росії, включаючи три поїздки між жовтнем 2014 року і лютим 2015 року, а також у листопаді 2016 року і березні 2017 року на підписання угоди про співпрацю з «Єдиною Росією». Також обидва італійці, порушуючи український закон, літали до анексованого Криму в 2014 і в 2016 роках.

Як мінімум в одній із поїздок до Криму Сальвіні і Савоїні супроводжував Клаудіо Д'Аміко, партнер Савоїні по бізнесу (2016 року вони співзаснували в Росії консалтингову компанію «Оріон»). Як і Савоїні, Д'Аміко літав до Росії кожні кілька тижнів. І не лише до Москви - в одній зі своїх поїздок вони разом літали до Чечні. При цьому поїздки обох не відображаються у базі «Мігрант». Це означає або, що російська влада видалила ці записи з бази, або, що їх зустрічали на кордоні й проводили в обхід паспортного контролю. Але оскільки в базі немає записів і за 2015 рік, а важко припустити, що тоді вже у Савоїні й Д'Аміко було настільки тісне партнерство з Кремлем, мабуть, записи прибрали з бази постфактум.

Також у базі перельотів немає відомостей про як мінімум два перельоти Савоїні з Росії до Італії (хоча перельоти до Росії видно), і як мінімум в одному випадку, коли присутність Савоїні в Росії можна простежити за його соцмережами, перельотів не видно взагалі - це вказує на те, що він, ймовірно, користувався бізнес-джетами, яких не видно в системі бронювання.

«Якщо Савоїні дійсно вважав за краще отримувати гроші за лобістські послуги готівкою, то стають зрозумілими і його часті перельоти, і те, чому назад він вважав за краще літати приватними рейсами», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, прокуратура міста Мілан раніше викликала на допит члена «Ліги» і соратника Сальвіні Джанлуку Савоїні, який минулого року зустрівся з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії в розмірі близько $65 мільйонів. Приводом для виклику стало повідомлення американського видання Buzzfeed про отримання аудіозапису московської зустрічі й опублікована ним стенограма, в якій Савоїні намагається домовитися з росіянами. Сальвіні категорично заперечує, що його партія отримала якісь гроші з Москви, а Савоїні прийшов до прокуратури, але скористався правом не відповідати на запитання.