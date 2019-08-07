Партія Сальвіні поверне державі майже €50 мільйонів за корупцію
Про це повідомляє ANSA.
“Верховний касаційний суд залишив у силі вирок щодо виплати державі партією “Ліга” 49 мільйонів євро за шахрайство з партійним фінансуванням”, - йдеться у повідомленні.
Водночас суд ухвалив, що у справі про шахрайство за участі екслідера "Ліги" Умберто Боссі та колишнього скарбника партії Франческо Белсото збіг термін позовної давності.
Як повідомляє ANSA, італійська партія “Ліга” впродовж 2008-2010 рр отримала з бюджету фінансування на вибори, проте правоохоронці виявили шахрайство у декларуванні видатків партії.
Колишнього лідера "Ліги" Умберто Боссі засудили до 1 року й 10 місяців позбавлення волі, а ексскарбник партії Франческо Белсото отримав 3 роки й 9 місяців.
Раніше цього року партія досягла угоди з правоохоронцями щодо виплати. Згідно з домовленістю у партії конфісковуватимуть щороку 600 тисяч євро.
Зазначається, що справа про шахрайство розслідувалася, коли лідером партії “Ліги” ще не був чинний міністр МВС Італії Маттео Сальвіні, а сама партія мала назву “Ліга Півночі”.
Як повідомлялося, на початку липня видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці нібито домовлялися про фінансову підтримку.
Пізніше Сальвіні заперечив цю інформацію та пообіцяв судитися з американським виданням.
Згодом прокуратора Мілана почала розслідування щодо фінансування з Росії партії Маттео Сальвіні “Ліга”.
Фото: lostampateo.com