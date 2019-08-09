У Канаді набирає сили лісова пожежа
Про це заявили у Службі лісових пожеж Британської Колумбії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що пожежа вирує між містами Оканаган Фолс та Олівер й за останню добу її площа зросла вдвічі, досягши 15 кв км.
Хоча територія горіння досі є порівняно невеликою, мешканцям більш ніж 200 маєтків неподалік було наказано приготуватися до евакуації. Через задимлення Міністерство навколишнього середовища Канади також видало попередження про низьку якість повітря на півдні провінції.
У четвер із пожежею боролося близько 80 вогнеборців, яким допомагали гелікоптери та літак, але очікувалося прибуття поповнення.
Протягом останніх годин, вогнеборцям вдалося частково взяти вогонь під контроль й завадити йому просунутися до автотраси №97, що слугує головною південно-західною магістраллю у регіоні.
Зауважимо, минулого року лісові пожежі у Британській Колумбії встановили сумний рекорд, знищивши понад 13 тис. кв км. Натомість цей рік поки є досить спокійним у цьому аспекті.