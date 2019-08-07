На Заході Канади вирує лісова пожежа

На півдні тихоокеанської канадської провінції Британська Колумбія швидко набирає сили лісова пожежа.

Про це заявили у Службі лісових пожеж Британської Колумбії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що пожежа вирує між містами Оканаган Фолс та Олівер й за останні півтори доби її площа зросла втричі, досягши 6 кв. км. Хоча територія горіння досі є порівняно невеликою, пожежники очікують подальшого її збільшення з огляду на спекотні та сухі погодні умови.

Наразі із пожежею борються близько 80 вогнеборців, яким допомагають гелікоптери та літак.

З огляду на непередбачуваність вогню, жителям більш ніж 200 маєтків неподалік від пожежі було наказано приготуватися до евакуації. Через задимлення Міністерство навколишнього середовища Канади також видало попередження про низьку якість повітря на півдні провінції.

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Минулого року лісові пожежі у Британській Колумбії встановили негативний рекорд, знищивши понад 13 тис. кв. км. Натомість цей рік поки є досить спокійним у цьому аспекті.