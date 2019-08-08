Сотні киргизьких міліціонерів, які затримували Атамбаєва, вирушили до Бішкека пішки

Міліцонери, які брали участь у затриманні експрезидента Киргизстану в селі Кой-Таш, повертаються до Бішкека пішки.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

"Близько 500 міліціонерів пішки повертаються із села Кой-Таш до Бішкека", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як наголошується, агресивно налаштовані жителі створюють перешкоди силовикам, а ті у відповідь застосовують гранати, що оглушують, та інші спецзасоби.

У республіканському МВС заявляють, що на місці спецоперацією щодо затримання експрезидента особисто керував міністр внутрішніх справ Кашкара Джунушалієв.

За інформацією МОЗ, 8 серпня після подій у Кой-Таші у заклади охорони здоров'я були доставлені 20 людей. Всього протягом двох днів, 7 і 8 серпня, за медичною допомогою звернулися 98 людей. Один потерпілий - співробітник «Альфи» - помер, 11 співробітників силових структур були переведені до військового шпиталю, 13 постраждалих отримують стаціонарне лікування, 83 людини відправлені на амбулаторне лікування.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Читайте також: Під час другої спроби затримання експрезидента Атамбаєва поранені четверо силовиків

Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликався на допит до Слідчої служби МВС, але він не прийшов. Колишній президент проходить як свідок у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Читайте також: Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки Киргизстану

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.

Фото: RFE/RL