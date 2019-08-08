Під час другої спроби затримання експрезидента Атамбаєва поранені четверо силовиків

Після другої спроби затримання колишнього президента Киргисхстана Алмазбека Атамбаєва чотири співробітники силових структур отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"За даними пресслужби МОЗ, четверо співробітників силових структур отримали вогнепальні поранення, один цивільний постраждав від шумової гранати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранених привезли до Бішкекського науково-дослідного центру травматології та ортопедії.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби все ж затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 80 осіб, один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликався на допит до Слідчої служби МВС, але він не прийшов. Колишній президент проходить як свідок у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.

Фото: AA