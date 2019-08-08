Експрезидента Киргизстану Атамбаєва затримали - ЗМІ

Правоохоронці Киргизстану в четвер затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє Kloop з посиланням на журналістів Махінур Ніязову і Каната Каніметова, що знаходяться в резиденції Атамбаєва.

"Атамбаєва тільки що вивезли (з резиденції — ред.) в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що через те, що на блокпостах відбуваються сутички між прихильниками експрезидента і силовиками, конвой не зміг проїхати в бік Бішкека.

Тому автомобілі розвернулися і повернулися в резиденцію. Можливо, його вирішили вивезти по об'їзній дорозі.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши шість спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 80 людей, один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення.

Алмазбек Атамбаєв тричі викликався на допит до Слідчої служби МВС, але жодного разу не з'явився. Колишній президент проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента.