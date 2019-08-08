У Киргизстані силовики зі сльозогінним газом знову штурмують будинок екс-президента

Представители силовых структур Кыргызстана начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Про це повідомляє Радіо Азаттик .

«Силовики наблизилися до будинку Алмазбека Атамбаєва, застосовується сльозогінний газ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в село Кой-Таш, де знаходиться будинок Атамбаєва, прибула велика кількість співробітників силових органів. Серед них було помічено міністра внутрішніх справ Кашкара Джунушалієва.

Як повідомлялося, увечері 7 серпня до будинка Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецназу, щоб його затримати. Але прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши при цьому шістьох спецпризначенців. В обмін на їхнє звільнення прихильники Атамбаєва вимагали відновити електропостачання і зв'язок у селі. 8 серпня заручників відпустили.

В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебуває 31 людина, 11 з них - в медичних установах силових структур.

фото: RFЕ/RL