У Киргизстані силовики зі сльозогінним газом знову штурмують будинок екс-президента
Про це повідомляє Радіо Азаттик .
«Силовики наблизилися до будинку Алмазбека Атамбаєва, застосовується сльозогінний газ», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в село Кой-Таш, де знаходиться будинок Атамбаєва, прибула велика кількість співробітників силових органів. Серед них було помічено міністра внутрішніх справ Кашкара Джунушалієва.
Як повідомлялося, увечері 7 серпня до будинка Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецназу, щоб його затримати. Але прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши при цьому шістьох спецпризначенців. В обмін на їхнє звільнення прихильники Атамбаєва вимагали відновити електропостачання і зв'язок у селі. 8 серпня заручників відпустили.
В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебуває 31 людина, 11 з них - в медичних установах силових структур.
фото: RFЕ/RL