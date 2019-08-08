Штурм будинку експрезидента Киргизстану: постраждали 52 особи, один — у комі

Під час спроби силовиків штурмувати резиденцію колишнього президента Киргизстану Алмазбека постраждали 52 людини.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, у лікарнях перебуває 31 людина, 11 із них – у медичних установах силових структур.

Начальник управління внутрішніх справ Чуйської області Самат Курманкулов у комі, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває в реанімації.

Раніше повідомлялося про одного загиблого поліцейського і 45 постраждалих.

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Як відомо, ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, однак прибічники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецпризначенців, які, за даними ЗМІ, перебувають у будинку Атамбаєва. Експрезидент закликав соратників звільнити бранців, наголосивши, що «це теж чиїсь діти».

Прибічники Атамбаєва вимагають поновити електропостачання і зв’язок в селі в обмін на звільнення спецпризначенців. Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Наприкінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, знявши з нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.

Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прибічників колишнього і чинного президентів.