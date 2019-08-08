Штурм будинку експрезидента Киргизстану: постраждали 52 особи, один — у комі
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини", - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, у лікарнях перебуває 31 людина, 11 із них – у медичних установах силових структур.
Начальник управління внутрішніх справ Чуйської області Самат Курманкулов у комі, йому зробили дві операції, ще один потерпілий перебуває в реанімації.
Раніше повідомлялося про одного загиблого поліцейського і 45 постраждалих.
Як відомо, ввечері 7 серпня в будинок Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, однак прибічники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецпризначенців, які, за даними ЗМІ, перебувають у будинку Атамбаєва. Експрезидент закликав соратників звільнити бранців, наголосивши, що «це теж чиїсь діти».
Прибічники Атамбаєва вимагають поновити електропостачання і зв’язок в селі в обмін на звільнення спецпризначенців. Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.
Наприкінці червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, знявши з нього недоторканність. Після цього колишній глава Киргизстану тричі отримував виклики на допити від слідчих МВС, але на них не з'явився. Основні звинувачення пов'язані з корупцією та незаконним збагаченням. Атамбаєв звинувачення категорично заперечує.
Алмазбек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 по 2017 рік. Він не висувався на черговий термін, вирішивши підтримати кандидата Сооронбая Жеенбекова. Але після зміни влади між політиками виник конфлікт. Внаслідок цього члени Соціал-демократичної партії Киргизстану, до якої належать і Атамбаєв, і Жеенбеков, розділилися на прибічників колишнього і чинного президентів.