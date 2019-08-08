У Киргизстані екстрено зібрався Радбез через ситуацію із затриманням експрезидента

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков провів екстрене засідання Ради безпеки через ситуацію із затриманням колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє пресслужба глави держави Киргизстану.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 8 серпня, провів засідання Ради безпеки", - повідомили у пресслужбі.

Глава держави зазначив, що експрезидент Атамбаєв грубо зневажив Конституцію і закони Киргизької Республіки, надавши жорсткий збройний опір проведенню слідчих заходів у рамках закону.

Жеенбеков підкреслив, що Киргизстан є правовою державою.

Він також звернувся до членів Ради безпеки, наголосивши на необхідності виконання всіх заходів щодо збереження законності, миру і безпеки у країні, у зв'язку з чим необхідно вжити невідкладних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, спецпризначенці в середу ввечері почали операцію із затримання колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва, застосовуючи при цьому гумові кулі.

За фактом загибелі спецпризначенця під час штурму резиденції Атамбаєва відкрили досудове провадження.

Міністерство внутрішніх справ Киргизстану вже тричі викликало експрезидента на допити, але він проігнорував ці виклики. Атамбаєв проходить свідком у справах про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва і корупції.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента.

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