Штурм резиденції експрезидента Киргизстану: завели справу через загибель спецпризначенця

За фактом загибелі спецпризначенця під час штурму резиденції експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва відкрито досудове провадження.

Про це заявили в пресслужбі МВС країни, повідомляє Kloop.

«За фактом загибелі 22-річного спецпризначенця і поранення інших правоохоронців розпочато досудове провадження», - йдеться в заяві.

Зазначається, що всі факти зареєстровані в Єдиному реєстрі злочинів і проступків за статтями «Вбивство» і «Замах на вбивство».

Держкомітет національної безпеки Киргизії заявив, що спецпризначенець найімовірніше був поранений зі снайперської гвинтівки.

«З боку правоохоронних органів стосовно громадян не застосовувалася вогнепальна зброя. Зброя застосовувалася з боку будинку Алмазбека Атамбаєва», - повідомили в МВС.

Як відомо, загін спеціального призначення в середу ввечері почав операцію із затримання Атамбаєва, застосовуючи при цьому гумові кулі. Міністерство внутрішніх справ Киргизстану вже тричі викликало Атамбаєва на допити, але він проігнорував ці виклики. Атамбаєв проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

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Після двох спроб штурму в резиденції експрезидента залишаються шість бійців сил спецпризначення.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента. Це відбувається на тлі конфлікту колишнього президента з його наступником — нинішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим

Фото: kloop.kg