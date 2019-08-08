Силовики відійшли від резиденції експрезидента Киргизстану

Правоохоронці залишили село Кой-Таш - таким чином вони мають намір домогтися звільнення шістьох бійців спецпризначення, яких утримують у будинку Атамбаєва.

Про це повідомляє DW.

"Усі працівники правоохоронних органів виїхали з села Кой-Таш, в якому розміщується резиденція колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва", - йдеться в повідомленні.

Заступник глави МВС Курсан Асанов заявив, що влада прийняла це рішення для зниження рівня конфронтації: "Ми сподіваємося, що прихильники Атамбаєва виконають свої обіцянки і відпустять утримуваних працівників спецназу".

Як зазначається, вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу "Апрель", що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

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Як повідомляв Укрінформ, у резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва після двох спроб штурму залишаються шість бійців сил спецпризначення.

За словами депутата Асель Кодуранової, місцеві жителі готові відпустити правоохоронців, однак категорично відмовляються це зробити до виконання низки вимог. Зокрема, вони вимагають знову підключити електрику в селі Кой-Таш, а також відновити телефонний зв'язок і інтернет, які були відключені перед штурмом будинку Атамбаєва.