Прихильники звільнили експрезидента Киргизстану і захопили спецназ

Прихильники Алмазбека Атамбаєва, експрезидента Киргизстану, звільнили його, зайнявши резиденцію колишнього глави держави і захопивши бійців загону спецпризначення, які її перед тим штурмували.

Пряму трансляцію з місця подій вів Kloop.

«Прихильники Атамбаєва захопили його резиденцію. Спецпризначенці здалися, їх вивели на вулицю - невідомо, що буде з ними далі. Був звільнений і сам експрезидент Киргизстану, якого силовики перед цим заарештували, взявши штурмом його будинок», - йдеться в трансляції.

Повідомляється також, що до резиденції Атамбаєва наближаються додаткові сили спецпризначенців.

Як відомо, спецпризначенці в середу ввечері розпочали операцію щодо затримання Атамбаєва, застосовуючи при цьому гумові кулі. Міністерство внутрішніх справ Киргизстану вже тричі викликало Атамбаєва на допити, але він проігнорував ці виклики. Атамбаєв проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

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Раніше парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента. Це відбувається на тлі конфлікту колишнього президента з його наступником - нинішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим.