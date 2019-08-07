Прихильники звільнили експрезидента Киргизстану і захопили спецназ
Пряму трансляцію з місця подій вів Kloop.
«Прихильники Атамбаєва захопили його резиденцію. Спецпризначенці здалися, їх вивели на вулицю - невідомо, що буде з ними далі. Був звільнений і сам експрезидент Киргизстану, якого силовики перед цим заарештували, взявши штурмом його будинок», - йдеться в трансляції.
Повідомляється також, що до резиденції Атамбаєва наближаються додаткові сили спецпризначенців.
Як відомо, спецпризначенці в середу ввечері розпочали операцію щодо затримання Атамбаєва, застосовуючи при цьому гумові кулі. Міністерство внутрішніх справ Киргизстану вже тричі викликало Атамбаєва на допити, але він проігнорував ці виклики. Атамбаєв проходить свідком у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
Раніше парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента. Це відбувається на тлі конфлікту колишнього президента з його наступником - нинішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим.