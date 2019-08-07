У Киргизстані спецназ штурмує дім експрезидента

"На відео можна побачити, що у дворі дому (Атамбаєва - ред.) стоять кілька озброєних людей у масках у формі спецпризначення. Також чути звуки, схожі на постріли", - йдеться у повідомленні.

Як мінімум дві людини поранені, але поки що невідомо, якого характеру у них поранення і за яких обставин вони їх отримали.

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Також травми отримав юрист Соціал-демократичної партії Киргизстану Нурбек Касимбеков.

Міністерство внутрішніх справ, куди Атамбаєва раніше викликали на допит, поки що не дає коментарів.

Як повідомляв Укрінформ, Слідча служба МВС Киргизстану тричі викликала на допит колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, щоразу він відмовлявся з'явитися на нього.

27 червня парламент Киргизстану позбавив Атамбаєва статусу експрезидента, що дозволяє правоохоронним органам притягати його до кримінальної відповідальності.

Дещо раніше спеціальна депутатська комісія висунула проти Атамбаєва шість обвинувачень. Генпрокуратура за підсумками своєї перевірки винесла висновок, що п'ять з них мають під собою підстави. Обвинувачення стосуються причетності Атамбаєва до незаконного звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, корупції під час модернізації ТЕЦ Бішкека, постачання вугілля на ТЕЦ.

Сам Атамбаєв називає обвинувачення політично мотивованими. В його будинку в селі Кой-Таш прихильники колишнього президента створили штаб на підтримку Атамбаєва.