Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки Киргизстану
Про це заявила радниця експрезидента на громадських засадах Кундуз Жолдубаєва, повідомляє Радіо Азаттик.
У той же час, як наголошується, офіційної інформації про привід Атамбаєва до Держкомітету національної безпеки поки немає.
Саму Жолдубаєву разом з одним з охоронців Атамбаєва завели до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Раніше до МВС привезли радника Алмазбека Атамбаєва Фаріда Ніязова.
Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.
В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 80 осіб, один співробітник загону спецпризначення помер від вогнепального поранення.
Алмазбека Атамбаєва тричі викликали на допит до Слідчої служби МВС, але він не прийшов. Колишній президент проходить як свідок у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.