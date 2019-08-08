Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки Киргизстану

У той же час, як наголошується, офіційної інформації про привід Атамбаєва до Держкомітету національної безпеки поки немає.

Саму Жолдубаєву разом з одним з охоронців Атамбаєва завели до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Раніше до МВС привезли радника Алмазбека Атамбаєва Фаріда Ніязова.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

Перша спроба була зроблена силовиками 7 серпня ввечері, проте прихильники колишнього президента чинили опір, захопивши шістьох спецпризначенців. У четвер, 8 серпня, заручників відпустили.

В результаті конфлікту постраждали, за останніми даними, 80 осіб, один співробітник загону спецпризначення помер від вогнепального поранення.

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Алмазбека Атамбаєва тричі викликали на допит до Слідчої служби МВС, але він не прийшов. Колишній президент проходить як свідок у справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Раніше парламент позбавив Атамбаєва статусу і привілеїв експрезидента, оскільки Генпрокуратура виявила в його діях ознаки корупції, перевищення посадових повноважень і незаконного збагачення.