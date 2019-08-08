Корабель ВМС Британії супроводжував російський корвет у Ла-Манші

Патрульний корабель Королівського флоту Великої Британії HMS Forth був відправлений для супроводу російського корвета "Василій Биков" у Ла-Манші.

Про це йдеться у пресрелізі британських ВМС.

“7 серпня корабель HMS Forth моніторив рух російського корабля через Ла-Манш і Дуврську протоку”, - зазначається в повідомленні.

Як заявили в ВМФ, британський патрульний корабель HMS Forth нещодавно повернувся у британські води після свого першого візиту в іноземний порт і відразу був відправлений для супроводу російського патрульного корабля "Василій Биков".

Зазначається, що HMS Forth залишив Гібралтар 31 липня й направився на північ, проводячи випробовування у важких погодних умовах перед нетривалою зупинкою в порту Девона.

Потім він поплив назустріч "Василю Бикову", коли російське судно йшло з Північного моря після участі у святкуванні Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурзі.

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Як повідомлялося, винищувачі Військово-повітряних сил (ВПС) Британії типу RAF Typhoon за 5 й 6 серпня перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

Фото: Lphot Rory Arnold