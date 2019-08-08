Корабель ВМС Британії супроводжував російський корвет у Ла-Манші
Про це йдеться у пресрелізі британських ВМС.
“7 серпня корабель HMS Forth моніторив рух російського корабля через Ла-Манш і Дуврську протоку”, - зазначається в повідомленні.
Як заявили в ВМФ, британський патрульний корабель HMS Forth нещодавно повернувся у британські води після свого першого візиту в іноземний порт і відразу був відправлений для супроводу російського патрульного корабля "Василій Биков".
Зазначається, що HMS Forth залишив Гібралтар 31 липня й направився на північ, проводячи випробовування у важких погодних умовах перед нетривалою зупинкою в порту Девона.
Потім він поплив назустріч "Василю Бикову", коли російське судно йшло з Північного моря після участі у святкуванні Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурзі.
Як повідомлялося, винищувачі Військово-повітряних сил (ВПС) Британії типу RAF Typhoon за 5 й 6 серпня перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.
Фото: Lphot Rory Arnold