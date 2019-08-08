В Росії автобус із туристами впав із 10-метрового обриву, є жертви

У Росії в середу (7 серпня) ввечері за 16 км від Новоросійська під час зіткнення туристичного автобуса Hyundai і позашляховика Volkswagen Touareg троє людей загинуло, ще 44 людини - постраждало.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У результаті аварії, за даними адміністрації Новоросійська, постраждало 44 людини, 12 з них - діти. Зараз вони знаходяться в міській лікарні №1. П'ятеро з постраждалих у важкому стані, трьох людей перевозять на реанімобілі в Краснодар.

В автобусі перебувала 41 людина (39 пасажирів, водій та екскурсовод) та 4 людини в легковому автомобілі, всього 45 осіб. Усі троє загиблих, жінка і двоє дітей, були пасажирами Volkswagen, вони - туристи з Челябінська. Пасажири автобуса також приїхали з різних регіонів Росії: Краснодарського краю, Московської області, Удмуртії та інших.

Зіткнення сталося на 16-му кілометрі траси Новоросійськ - Керч у районі селища Верхньобаканське близько 22:20 за московським часом. Автобус і позашляховик впали з десятиметрового обриву.

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Автобус належить анапському санаторію "Еллада", однак серед пасажирів не було гостей цього санаторію. Постраждалих пасажирів автобуса розмістили в тимчасовому пункті в селищі Верхньобаканське.

За попередньою версією МНС РФ, автобус впав через зіткнення з позашляховиком. Водій автобуса вижив і пройшов медичний огляд. Експерти не виявили в його крові алкоголь. Також водій пройшов перед рейсом огляд у санаторії "Еллада" і був готовий працювати. Співробітники МВС не стали його затримувати. Водій Volkswagen знаходиться у важкому стані.