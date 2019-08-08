Мадуро відмовився від перемовин з опозицією

Офіційний Каракас заявив про відмову від участі у наступному раунді переговорів із представниками опозиції.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на заяву уряду Венесуели.

“Уряд Венесуели у середу вночі заявив про рішення не відправляти офіційної делегації до Барбадосу для участі у наступному раунді перемовин із опозицією”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною цього стали нові санкції США, запроваджені проти Венесуели.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп підписав указ, яким заморозив усе майно уряду Венесуели на території Сполучених Штатів.

Фото: АА