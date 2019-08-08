Чехові, який воював на Донбасі за окупантів,

Чехові, який воював на Донбасі за окупантів, "світить" 20 років

Укрінформ
У Чехії розслідують причетність громадянина країни до незаконних збройних формувань та його участь у бойових діях на Донбасі на боці "ДНР".

Про це повідомляє Denik.

“Детективи Національного центру боротьби з організованою злочинністю обвинуватили ще одного чеха, який, за їхніми словами, воював за сепаратистів із самопроголошеної Донецької народної республіки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лукашу Н. було трохи більше 20 років (зараз йому 25), коли він поїхав на Донбас, де приєднався до проросійських сепаратистів.

Представник Вищої прокуратури Праги підтвердив, що Національний центр боротьби з організованою злочинністю ініціював притягнення до кримінальної відповідальності за терористичний злочин у зв'язку з конфліктом на сході України жителя Карлових Вар. Деталі він розголошувати не став, лише послався на те, що слідство перебуває в початковій стадії.

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У детективів, які займаються цією справою, є “достатньо доказів, аби звинуватити його”, - запевнили близькі до слідства джерела.

У Чехії участь у боях на стороні проросійських бойовиків зазвичай переслідується так само, як тероризм, що передбачає від 12 до 20 років ув’язнення.

За інформацією видання, чеські детективи розслідують ще понад 15 подібних випадків.

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