Пакистан понижує статус дипвідносин із Індією через Кашмір

Рада нацбезпеки Пакистану вирішила відкликати свого посла з індійської столиці Нью-Делі та видворити індійського посла з Ісламабада після того, як Індія скасувала спецстатус Кашміру.

Про це заявив міністр МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреші після засідання ради, повідомляє портал Dawn.

“Наших послів більше не буде у Нью-Делі, а їх (індійські — ред.) колеги будуть видворені додому“, - сказав він.

Зазначається, що на засіданні Ради нацбезпеки Пакистану також ухвалене рішення про замороження перемовин щодо білатеральної торговельної угоди з Індією.

Раніше 5 серпня уряд Індії позбавив єдиний мусульманський штат Кашмір особливого статусу.

Як відомо, Кашмір — єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії. У відповідь на це індійська влада постійно жорстко придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки.

Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких — мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже тричі призводила до воєн між Пакистаном та Індією.

Фото: courtesy PM Office