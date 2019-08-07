У Пакистані знову вибух, є загиблі й поранені

Унаслідок вибуху бомби у місті Кветта на заході Пакистана, загинуло двоє осіб, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані місцевої поліції.

Зазначається, що вибуховий пристрій був приведений у дію всередині магазину на ринку. “Вибух повністю зруйнував цей магазин та пошкодив кілька інших”, - пише Xinhua.

Наразі на місці інциденту працюють вибухотехніки, які намагаються зрозуміти, яким чином бомба була здетонована.

Жодна із відомих терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

Фото: www.xinhuanet.com