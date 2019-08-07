У Пакистані знову вибух, є загиблі й поранені
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Укрінформ
Унаслідок вибуху бомби у місті Кветта на заході Пакистана, загинуло двоє осіб, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє Xinhua із посиланням на дані місцевої поліції.
Зазначається, що вибуховий пристрій був приведений у дію всередині магазину на ринку. “Вибух повністю зруйнував цей магазин та пошкодив кілька інших”, - пише Xinhua.
Наразі на місці інциденту працюють вибухотехніки, які намагаються зрозуміти, яким чином бомба була здетонована.
Жодна із відомих терористичних груп поки не взяла на себе відповідальність за теракт.
Фото: www.xinhuanet.com