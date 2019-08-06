Вибух фугаса у Пакистані: двоє військових загинули

Унаслідок вибуху придорожньої бомби на півночі Пакистану загинуло двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, що серед загиблих від направленого вибуху був пакистанський майор. Відповідальність за теракт взяла на себе заборонена організація Техрік-е-Талібан Пакистан.

Xinhua уточнює, що інцидент трапився у регіоні Баджаур, що межує з Афганістаном.

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Раніше у цьому районі були активними пакистанські й іноземні бойовики, однак у результаті кількох масштабних операцій військовим вдалося переважно повернути його під контроль центрального уряду.