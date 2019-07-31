В Афганістані від закладеної при дорозі бомби загинули близько 30 осіб

У західній афганській провінції Фарах вибухнула закладена біля дороги бомба, внаслідок чого загинуло щонайменше 28 людей.

Інцидент стався вранці 31 липня, повідомляє Радіо Свобода.

"У західній частині Афганістану внаслідок вибуху біля дороги бомби загинули щонайменше 28 цивільних – пасажирів автобуса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих були жінки і діти.

За словами представника провінції, внаслідок вибуху також зазнали поранення 10 людей. Утім, кількість жертв може зрости.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад. Проте відомо, що у цій місцевості активні бойовики «Талібану». Придорожні бомби вони використовують для нападів на державних чиновників та силовиків.

За даними Місії допомоги ООН в Афганістані (UNAMA), понад 1300 афганців було вбито і ще 2466 поранено за перші шість місяців цього року.

(ілюстративне фото)