Урядові сили в Афганістані вбили більше мирних жителів, ніж бойовики – ООН

В ООН підрахували, що афганські урядові сили та їх союзники з НАТО вбили більше мирного населення з початку 2019 року, аніж бойовики Талібану.

Про це повідомляє BBC.

«В ООН заявили, що з початку 2019 року в Афганістані від рук урядових силовиків та представників контингенту НАТО загинули 717 цивільних, в той час, як від рук бойовиків – 531 мирний житель», - йдеться в повідомленні.

Підрахунок вівся United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) з січня до червня цього року. Такі цифри пов’язані головним чином з потужною повітряною кампанією, яку США вже кілька місяців проводить проти Талібану. Від цих повітряних ударів загинули 363 людини, включаючи 89 дітей. При цьому така тенденція триває.

Зі свого боку, американські військові заперечили таку статистику, наголосивши, що їх власний підрахунок є точнішим і що їх сили в Афганістані «завжди діють так, щоби уникнути жертв серед цивільних». Проте у військовому відомстві так і не назвали своїх цифр.

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Як відомо, США намагаються проводити паралельно переговори з афганськими талібами, але до цього часу успіхами суттєвих успіхів немає.