Кількість жертв вибуху в офісі кандидата у віцепрезиденти Афганістану зросла до 20

У результаті нападу на офіс руху Green Trend кандидата у віцепрезиденти Афганістану Амрулли Салеха в Кабулі загинуло 20 осіб і ще 50 отримало поранення.

Про це повідомляє Tolo News.

«Кількість загиблих у результаті комплексного нападу на політичне відділення колишнього міністра внутрішніх справ і кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха в Кабулі зросла до 20 осіб», - йдеться у повідомленні.

За словами прессекретаря Міністерства внутрішніх справ Нусрата Рахімі, 16 із загиблих були цивільними особами. Ще 50 осіб отримали поранення.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 липня біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха прогримів вибух. Після цього озброєні люди почали штурм будівлі і протистояння з афганськими силовиками. Салеха евакуювали, проте він отримав поранення. До нападу було залучено чотирьох осіб, силовики ліквідували трьох підозрюваних.