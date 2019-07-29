Силовики вбили 3 підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти Афганістану

Афганські силовики вибили трьох підозрюваних у нападі на кандидата у віцепрезиденти Амруллу Салеха в Кабулі.

Перестрілка тривала близько шістьох годин, пише "Радіо Свобода".

40 цивільних звільнили з будівлі, де були підозрювані та де розташований офіс Салеха.

Наразі невідома кількість загиблих під час штурму будівлі.

28 липня біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха пролунав вибух. Після цього озброєні люди почали штурм будівлі й протистояння з афганськими силовиками. Салеха евакуювали, однак він отримав поранення.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомляло про двох загиблих та 25 поранених цивільних.

Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін. Вибори президента мають відбутися 28 вересня.