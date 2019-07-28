У Кабулі прогримів вибух: один загиблий, 13 поранених

У столиці Афганістану Кабулі вибухнула бомба біля офісу кандидата у віцепрезиденти Амрулли Салеха.

Це трапилося в перший день виборчої кампанії перед виборами президента країни, які мають відбутися 28 вересня, передає Радіо Свобода.

Речник Міністерства внутрішніх справ розповів, що після вибуху озброєні люди почали штурм офісу й протистояння з афганськими силовиками.

Свідки повідомили, що Салеха евакуювали з місця подій.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула щонайменше одна людина, ще 13 поранених шпиталізовані.

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Салех іде на вибори в команді чинного президента Ашрафа Гані, який претендує на другий термін.