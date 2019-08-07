Червоний Хрест не перевозив вантаж українським літаком, пошкодженим у Лівії

Міжнародний Червоний Хрест спростував інформацію щодо наявності його вантажу на українському літаку, який був пошкоджений внаслідок атаки у Лівії.

Про це сказав кореспонденту Укрінформу спеціаліст із зв'язків із медіа Міжнародного Червоного Хреста Олександр Власенко.

“Я можу сказати лише одне: інформація про те, що цей літак перевозив наш вантаж, не є правдивою. На борту літака не було нашого вантажу, це неправда”, - зазначив він.

Як повідомляв UA Черговий, в ніч з 5 на 6 серпня внаслідок ракетної атаки на аеропорт м.Місрата (Лівія) з БПЛА під час розвантаження вантажу було пошкоджено повітряне судно ІЛ-76ТД (реєстраційний номер UR-COZ, експлуатант – українська авіакомпанія – ТОВ «Скайавіатранс»).

Повітряне судно виконувало рейс KTR7721 за маршрутом Анкара (Туреччина) – Місрата (Лівія) з метою транспортування гуманітарного вантажу по лінії Міжнародного Червоного Хреста та за наявності відповідних дозволів.

Внаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана. Екіпаж судна у повному складі (8 осіб, всі – громадяни України) було евакуйовано у бомбосховище.

За попередніми оцінками, удар завдано силами угруповання генерала Хафтара, опозиційного до визнаного уряду Лівії.

Наприкінці липня повідомлялося про знищені в результаті масштабного ракетного удару двох українських військово-транспортних літаків Іл-76.