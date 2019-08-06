ІС: Атака на літак у Лівії - частина кампанії РФ перед візитом Зеленського в Туреччину

"... Якщо минулі Іл-76ТД було знищено, за дивним збігом, напередодні засідання Радбезу ООН з питань Лівії, а також обговорення контракту на купівлю Україною у США партії летальної зброї, то цього разу Іл-76ТД з турецьким вантажем був знищений напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського в Туреччину! " - заявляє він.

За його словами, цей літак, що перевозив гуманітарний вантаж по лінії Червоного Хреста з Туреччини, був знищений на аеродромі менш як через два тижні після того, як на аеродромі в Аль-Джофрі були знищені два українські Іл-76ТД.

Експерт нагадав, що рівно місяць тому на акаунті Diana Mihailova, що здійснює антиукраїнську діяльність у Живому Журналі, була опублікована інформація саме про цей Іл-76ТД, що здійснює перевезення в Лівії, з описом маршрутів і пунктів відправлення і прибуття.

"А ще раніше саме на акаунті Diana Mihailova було опубліковано фото лівійського Ан-124 "Руслан" на стоянці, який пізніше був знищений точним пострілом з РПГ", - наголосив Коваленко.

На його думку, за транспортними літаками українських авіакомпаній у Лівії ведеться справжнє полювання, а з урахуванням того, що сили фельдмаршала Халіфи Хафтара ще минулого року заручилися негласною підтримкою Міноборони РФ, координація їх дій у цьому питанні більш ніж очевидна. "Особливо в контексті постійних спроб дискредитувати Україну на фундаменті громадянської війни в цій країні та участі у незаконному постачанні зброї", - додав експерт.

У цьому контексті він зазначив, що першоджерелом новини про атаку на літак став так званий військовий аналітик з Мальти Бабак Тагвей (шанований російськими ЗМІ, афілійованими з МО РФ), який опублікував відповідний пост у Twitter.

"Відразу ж після новини Тагвея в гру включається акаунт Diana Mihailova, який здійснює антиукраїнську діяльність у Живому Журналі і публікує дані, які є першоджерелами для дискредитації України в російських і проросійських ЗМІ. Потім ... до справи підключилися спочатку ресурси категорії "С" і "В", Rusnext, Tsargrad та інші, а потім і "А"- федерального значення (Lenta.ru, ТРК "Зірка"). Причому, всі підхоплюють інформацію без фактажу, лише фото заграви чогось, знятого з-за меж бази" , - звернув увагу експерт.

Виходячи з цього, він робить висновок, що є якийсь шаблон: "Власне, калька, з моменту іншої хвилі дискредитації, коли первинне зливання проходить через другосортні майданчики інформаційних військ ГРУ РФ, а потім виводиться на рівень федеральних ЗМІ - не змінилася. Ця ж шаблонність привела відразу ж і до розуміння того, з якою метою це все було здійснено".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 5 на 6 серпня в результаті ракетної атаки на аеропорт м.Місрата (Лівія) з БПЛА під час розвантаження вантажу було пошкоджено повітряне судно Іл-76ТД (реєстраційний номер UR-COZ, експлуатант - українська авіакомпанія - ТОВ «Скайавіатранс»). Внаслідок атаки було знищено хвостову частину літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. При цьому екіпаж судна у складі 8 осіб (усі - громадяни України) був евакуйований у бомбосховище.

За попередніми оцінками, удар завдано силами угрупування генерала Хафтара, опозиційного до визнаного уряду Лівії.

Наприкінці липня повідомлялося про знищені в результаті масштабного ракетного удару два українські військово-транспортні літаки Іл-76.