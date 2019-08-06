У МІП припустили, навіщо РФ провокує атаки на українські комерційні літаки у Лівії

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін вважає, що Кремль навмисно провокує збройні атаки проти української авіації у Ліівії, аби дискредитувати нашу країну.

Таку думку заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін висловив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи інформацію про знищення у Лівії третього українського літака.

“Є усі підстави вважати, що Кремль навмисно провокує збройні атаки проти української авіації з метою дискредитувати Україну на міжнародній арені, звинувачуючи у торгівлі зброєю”, - зазначив Золотухін.

За його словами, у Лівії знищено третій український літак, оператор якого ("Скайавіатранс") мав дозвіл Державіаслужби на виконання польотів під егідою Міжнародного Червоного Хреста, в той час як іншим компанія заборонено здійснювати такі рейси.

Згідно з інформацією UA Черговий у ніч з 5 на 6 серпня внаслідок ракетної атаки на аеропорт м. Місрата (Лівія) з БПЛА під час розвантаження вантажу було пошкоджене повітряне судно Іл-76ТД (реєстраційний номер UR-COZ, експлуатант – українська авіакомпанія – ТОВ «Скайавіатранс»).

“Повітряне судно виконувало рейс KTR7721 за маршрутом Анкара (Туреччина) – Місрата (Лівія) з метою транспортування гуманітарного вантажу по лінії Міжнародного комітету Червоного Хреста та за наявності відповідних дозволів. Внаслідок атаки була знищена хвостова частина літака, легко поранено оператора екіпажу судна, а також знищено паспортні документи штурмана", - йдеться у дописі.

Як зазначається, екіпаж судна у складі 8 осіб (усі – громадяни України) був евакуйований у бомбосховище.

За попередніми оцінками, удару завдано силами угруповання генерала Хафтара, опозиційного до визнаного уряду Лівії.

Наприкінці липня повідомлялося про знищені в результаті масштабного ракетного удару два українські військово-транспортні літаки Іл-76.