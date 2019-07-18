Золотухін - про презентацію “плану Медведчука”: Не всі євродепутати однаково корисні

Телеканали "NewsOne" та "112" 17 липня транслювали, як Медведчук презентував "план миру" для депутатів Європарламенту.

Один із цих депутатів свого часу закликав скасувати санкції проти РФ, інший агітував за свободу слова Путіна в українських медіа, написав заступник міністра інформаційної політики України Дмитрó Золотýхін у Facebook.

Двома депутатами Європарламенту, сидячи між якими, Віктор Медведвук просував кремлівські пропагандистські наративи, були Ніколя Бе та Нейтан Гілл.

“Французький євродепутат - Ніколя Бе. Він є соратником керівниці партії “Національний фронт” Марі Ле Пен”. Нагадаємо ця партія фінансувалася "Першим російсько-чеським банком", - написав Золотухін.

До цього він додав, що “Бе є генеральним секретарем цієї політичної сили. Він був одним з “фронтменів” Ялтинського міжнародного економічного форуму у квітні 2016-го року, де він заявив, що “необхідно визнати, що мешканці Криму зробили свій вибір та повернулися до Росії. Необхідно поважати їх вибір”.

Також Золотухін нагадав, що окрім того, “Бе закликав “відмінити санкції.

13 червня Ніколя Бе також став заступником керівника фракції Європарламенту, що має назву "Ідентичність і демократія", та об'єднує усіх "друзів Путіна", які у різний час були куплені президентом Росії ("Ліга півночі", "Національний фронт", "Альтернатива для Німеччини"). Фракція налічує 73 людини.

“Другий євродепутат - Нейтан Гілл, спочатку був у партії UKIP, а в цьому році приєднався до Brexit Party Найджела Фараджа. Переконаний, що міграцію треба обмежити. В жовтні минулого року Нейтан приїздив до мого колеги Сергій Костинський, щоб сказати, що телеканали NewsOne та 112-й чіпати не можна, бо свобода слова Путіна - понад усе”, - розповів Золотухін.

Також заступник міністра нагадав, що “Нейтан дуже частий коментатор телеканалу RT. Крім того, щодо нього проводилося розслідування щодо нецільового використання європейських коштів, правда підтверджень не знайшли.

Окрім того, перед тим, як стати депутатом, він збанкрутував свою компанію, яка накопичила борг 166 тисяч фунтів. Він вважає, що зміна клімату - це нісенітниця. І він впевнено голосує проти відновлювальних джерел енергії, а електроенергію, що видобувається за допомогою вітру, вважає дурнею”.

До цього Золотухін додав: “Крім усього іншого, євроскептик Гілл ще й увійшов у делегацію Європарламенту по співробітництву з Україною”.

“Пам'ятайте!!! Не усі євродепутати однаково корисні!”, - підсумував заступник міністра інформполітики.

Як повідомлялося, 17 липня, в Європарламенті голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук презентував свій “мирний план” щодо врегулювання на Донбасі. План був схвалений його партією, а також, нібито, отримав підтримку у Донецьку, Луганську та Москві. Зокрема, план передбачає прямі переговори Києва з Москвою, Донецьком і Луганськом.